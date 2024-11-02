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Силкин: «Может, Кудравец капризничает»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о белорусском вратаре бело-голубых Андрее Кудравце.

«Не знаю, в каком состоянии находится Кудравец. Может, он капризничает или еще что-то. Считаю, третьим вратарем может быть любой наш вратарь из академии. Чтобы говорить о Кудравце, надо знать, что он из себя представляет. Я его не видел. Ничего не могу сказать про него и чего он достоин», — цитирует Legalbet Силкина.

В сезоне-2024/25 Кудравец сыграл за основную команду «Динамо» один матч, в котором пропустил один гол.

Источник: Legalbet
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Андрей Кудравец

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