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Сегодня, 07:53

Силкин: «Динамо» нужно расставаться с Бальбуэной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что бело-голубым нужно расстаться с защитником Фабианом Бальбуэной.

«Думаю, что «Динамо» нужно расставаться с Бальбуэной, никакого ему нового контракта. Он уже давно не тот, каким был раньше. Он просто занимает чье-то место. Такие легионеры нашему футболу не нужны. Пусть уходит», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

Действующий контракт парагвайца рассчитан до 30 июня 2025 года. Он перешел в «Динамо» из «Вест Хэма» в 2021 году.

В этом сезоне защитник сыграл в 15 матчах во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
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Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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