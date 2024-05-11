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Сегодня, 06:11

Силкин: «Качества у Смолова остались, а с мотивацией теперь есть проблемы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил игру нападающего Федора Смолова в этом сезоне.

«Смолов — опытный игрок, но вечных футболистов не бывает. Раньше вообще в 30 лет карьеру заканчивали. Мы сейчас хотим, чтобы спортсмены вечно выступали? Так не бывает. Каждому овощу свой срок. У него же хорошая карьера, которая с меня начиналась. Я Кобелеву посоветовал Федора взять в основной состав. Но состоялся Смолов сначала в «Урале», а потом в «Краснодаре». У меня нет к нему никаких претензий. Мы все становимся старше, это обыденное явление. Но, видимо, рядом с ним не хватает людей, которые могут ему подсказать. Качества у него остались, а с мотивацией теперь есть проблемы», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Силкина.

В этом сезоне 34-летний Смолов сыграл 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005634744_silkin_-_o_smolove_kajdomu_ovoschu_svoy_srok
Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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