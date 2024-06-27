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Сегодня, 06:37

Силкин: «У нас в России остался один нападающий, который умеет открываться к воротам соперников»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что среди российских форвардов лучше всех свои данные использует Константин Тюкавин.

«У нас в России остался один нападающий, который умеет открываться к воротам соперников, играть остро за спинами защитников, — это Тюкавин. Несмотря на то что у него габариты не такие больше, он настырный парень, цепляется за мяч, максимально использует свои модельные характеристики.

Считаю, что в Европу надо ехать готовым игроком. Если уезжать, то обязательно играть там, причем на своей позиции. А не так, как у нас некоторые ребята едут, сидят там на лавке и ждут своего часа. А для чего вы туда поехали? Тут-то вы играли. Просто играть и тренироваться — разные вещи», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-tyukavin-edinstvenny-j-ostry-j-forvard-v-rossii/
Константин Тюкавин
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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