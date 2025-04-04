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4 апреля, 03:08

Силкин: «Если отбросить эмоциональный фактор, то по игре ЦСКА сейчас сильнее «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что в матче 23-го тура чемпионата России против ЦСКА нельзя назвать фаворита.

«Очень непредсказуемая игра, в которой нельзя назвать фаворита. Потому что это дерби, когда эмоции часто берут верх над игрой, над тактикой. И результат может зависеть от одной ошибки, одного точного удара и одного удачного силового единоборства. Если же отбросить эмоциональный фактор, то по игре ЦСКА сейчас сильнее. Команда более цельная, действует более собранно. И самое главное — у своих ворот мало что позволяет сделать соперникам. А «Динамо» и само играет, и другим дает.

Многие считают, что по команде ударила тяжелая травма Константина Тюкавина, но на самом деле с атакой у них и без него все хорошо — много забивают, много создают моментов. Другое дело, что они и у своих ворот слишком много позволяют соперникам. Поэтому нынешнее «Динамо» крайне нестабильно — может как одержать яркую победу, так и бесславно проиграть. Так медали не выигрываются. Но отдельные матчи можно забирать. Даже с такими сильными соперниками, как ЦСКА», — цитируют «Известия» Силкина.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится в воскресенье, 6 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Известия»
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Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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