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Сегодня, 06:13

Силкин: «Соболев точно не нужен «Зениту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Силкин прокомментировал решение «Спартака» отстранить нападающего Александра Соболева от тренировок с первой командой.

«Сложно что-то говорить об этой ситуации, когда не знаешь всех деталей. Возможно, был какой-то прецедент. Может, Станкович хочет спасти Соболева от перехода в «Зенит». Он точно не нужен «Зениту». Но агенты его очень заинтересован, видимо, в этом трансфере», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что главный тренер красно-белых Деян Станкович объявил команде об уходе 27-летнего россиянина. Форвард может продолжить карьеру в «Зените».

Александр Соболев и&nbsp;Деян Станкович. Соболев повторяет путь Дзюбы. Но как все это допустил «Спартак»?

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Сергей Силкин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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