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Сегодня, 04:33

Силкин: «Трансферная кампания «Динамо» говорит о больших амбициях клуба»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал трансферную кампании бело-голубых в это окно.

«Только время покажет, придутся ли к двору новые приобретения. Сейчас что-то говорить о новичках преждевременно. Да, трансферная кампания «Динамо» говорит о больших амбициях клуба. Руководство ставит задачи, под которые и покупаются игроки.

«Динамо» сейчас идет на шестом месте. На мой взгляд, все четыре московские команды и «Краснодар» составят «Зениту» конкуренцию в борьбу за чемпионство. Кто меньше потеряет очков в очных противостояниях, тот и выиграет РПЛ. Как и в прошлом сезоне, когда в последнем туре все решилось», – цитирует «РБ Спорт» Силкина.

В это трансферное окно московский клуб подписал вратаря Андрея Лунева, марокканского форварда Эль-Мехди Маухуба и бразильского нападающего Артура Гомеса.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)

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