Силкин: «Динамо» усилило вратарскую линию, но с другой, неправильно попрощалось с Шуниным»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал уход из команды голкипера Антона Шунина, который остался недоволен решением руководства клуба не продлевать с ним контракт.

«Ну, конечно, это неправильно. Все-таки надо было человеку объяснить и дать понять, что не хотите продлевать контракт. Человек много игр сыграл, претендовал на рекорды. С игроками надо нормально общаться и прощаться.

При этом, первые игры Андрея Лунева очень хорошие. Он надежный голкипер, что и нужно команде для борьбы за самые высокие места. Поэтому, с одной стороны, «Динамо» усилило вратарскую линию, но с другой, неправильно попрощалось с Шуниным», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.