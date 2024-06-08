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Сегодня, 03:07

Силкин: «Джикии давали шансы в прошлом сезоне в клубе и сборной, а он накосячил везде»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия не укрепит оборону бело-голубых.

«С политической точки зрения брать в «Динамо» игрока «Спартака»... Не знаю. Ему давали шансы в прошлом сезоне в клубе и сборной, а он накосячил везде. Защитник должен отличаться своей надежностью. В «Динамо» и так проблемы с обороной, зачем клубу еще и Джикия? Плюс, как его примут болельщики? Сейчас происходят такие вещи, которые раньше было невозможно представить. Все стало с ног на голову. Футбол очень изменился», — цитирует Metaratings.ru Силкина.

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/silkin-v-dinamo-i-tak-problemy-s-oboronoi-zachem-klubu-eshyo-i-dzhikiya-370544/
Георгий Джикия
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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