Силкин: «Угальде или Тюкавин? Мне больше всего импонирует Кордоба»

Сегодня, 19:50
Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин назвал футболиста «Краснодара» Джона Кордобу лучшим нападающим РПЛ.
«Угальде или Тюкавин? Сравнивать их, безусловно, можно. Вообще здорово, что есть с кем сравнивать. Но если говорить о нападающих, мне больше всего импонирует Кордоба из «Краснодара». Что касается Кости, к нему в этом сезоне уже иное внимание. Тот год он провел здорово, собрал все призы. Но сейчас соперники готовятся к нему по-другому. Что-то у него получается, что-то — нет. Хочется, чтобы ломка характера прошла как можно скорее, и он из молодого и перспективного превратился в полноценную боевую единицу, вокруг которой можно строить команду», — сказал Силкин «ВсеПроСпорт».
Угальде с 15 голами возглавляет бомбардирскую гонку, Кордоба с 8 мячами занимает пятую строчку, Тюкавин с 7 голами — восьмую.