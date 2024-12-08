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Силкин: «Угальде или Тюкавин? Мне больше всего импонирует Кордоба»

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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин назвал футболиста «Краснодара» Джона Кордобу лучшим нападающим РПЛ.

«Угальде или Тюкавин? Сравнивать их, безусловно, можно. Вообще здорово, что есть с кем сравнивать. Но если говорить о нападающих, мне больше всего импонирует Кордоба из «Краснодара». Что касается Кости, к нему в этом сезоне уже иное внимание. Тот год он провел здорово, собрал все призы. Но сейчас соперники готовятся к нему по-другому. Что-то у него получается, что-то — нет. Хочется, чтобы ломка характера прошла как можно скорее, и он из молодого и перспективного превратился в полноценную боевую единицу, вокруг которой можно строить команду», — сказал Силкин «ВсеПроСпорт».

Угальде с 15 голами возглавляет бомбардирскую гонку, Кордоба с 8 мячами занимает пятую строчку, Тюкавин с 7 голами — восьмую.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Джон Кордоба
Сергей Силкин
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