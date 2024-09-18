Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:38

Сергей Силкин: «Футбол Лички — не про трофеи»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы команды на чемпионство в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне «Динамо» не будет бороться за чемпионство. С такой обороной это просто невозможно делать. И вообще мне кажется, что футбол Лички — это не про трофеи, это больше про эмоции. Все-таки правильно говорят, что оборона выигрывает титулы. А у «Динамо» нет выстроенной игры в защите, это и пугает», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В 8-м туре «Динамо» обыграло «Ахмат» со счетом 4:2. Подопечные Марцела Лички занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Украинка Ястремская потренировалась с российским теннисистом
Игрок «Салавата» Кузьмин врезался в борт головой и покинул лед на носилках
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Сноуден назвал взрывы пейджеров в Ливане безрассудным шагом
СМИ рассказали об одобрении операции с пейджерами на встрече Нетаньяху с кабмином
Сегодня
Вчера
Неделя