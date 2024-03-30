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30 марта, 05:51

Силкин: «Шансы «Краснодара» в этом сезоне на чемпионство очень малы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в этом сезоне.

«Шансы «Краснодара» в этом сезоне на чемпионство очень малы. Они упустили чемпионство, убрав Ивича. Это одна из самых непонятных отставок за последнее время. Но Галицкому виднее, он знает все, что происходит внутри. Наверное, таким образом он решил встряхнуть команду», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

«Краснодар» набрал 39 очков в 20 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 1 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-uvoliv-ivicha-krasnodar-upustil-svoj-shans-na-chempionstvo/
Сергей Силкин
Футбол
ФК Краснодар
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