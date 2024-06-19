Силкин раскритиковал решение Паршивлюка войти в тренерский штаб Лички: «Лучше начинать с детей»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал для «СЭ» на решение экс-футболиста бело-голубых Сергея Паршивлюка начать тренерскую карьеру.

«Он немножко неправильную выбрал дорожку, чтобы стать тренером. Проще всего начать с детьми, потому что тренер должен научиться сам принимать решения. Советов пока никаких дать ему не могу. Советы дают когда что-то получается или не получается. Он пока еще ничего не сделал», — сказал Силкин «СЭ».

Бывший игрок «Динамо» вошел в тренерский штаб Марцела Лички. Об этом 19 июня сообщил официальный сайт «Динамо».

Александр Абустин