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Сергей Силкин: «Один или два новых игрока не помешали бы «Динамо» сейчас»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос, смогут ли бело-голубые удержаться в верхней части турнирной таблицы РПЛ без новых футболистов.

«Сложно сказать, сумеет ли «Динамо» остаться наверху. Все будет зависеть от того, как они будут играть во второй части сезона. Думаю, что все-таки в верхней части они будут, но в призерах — вряд ли. Команда молодая, ей не хватает опытных футболистов, которые бы повели команду за собой. Наверное, в клубе есть финансовые проблемы, раз мы не видим новичков. Один или два игрока не помешали бы команде сейчас», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

Трансферное окно в России закрывается 22 февраля.

По итогам 17 туров «Динамо» расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-vryad-li-dinamo-budet-v-prizerah-po-itogam-sezona-komande-nuzhno-usilenie/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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