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Сегодня, 20:50

Силкин: «Какую-то пользу Смолов еще может принести «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный российский тренер Сергей Силкин поделился мнением о будущем нападающего Федора Смолова в «Динамо».

«Нужно ли продлевать контракт со Смоловым? Это нужно спросить у Лички, рассчитывает ли он на него. Опытный игрок никогда не будет лишним, главное, чтобы он был в помощь команде. Смолов не молодой, но что-то еще он может. Какую-то пользу еще может принести «Динамо», но решать руководству», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Действующий контракт 34-летнего футболиста с «Динамо» рассчитано до июня 2024 года. В нынешнем сезоне Смолов провел за бело-голубых 28 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
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