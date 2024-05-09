Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:36

Силкин: «Никто из претендентов на первое место в РПЛ не показывает чемпионской игры»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Согласен с мнением, что никто из претендентов на первое место в чемпионате не показывает по-настоящему чемпионской игры. Чемпионом должна становиться команда, которая лучше всех играет в атаке и в обороне, а у нас у всех клубов есть с той или иной частью проблемы. Причем заявленные выше проблемы у каждой из команд абсолютно разные. «Зенит» очень хорошо укомплектован, но у них есть момент переоценки собственных возможностей. «Краснодар» же имеет достаточно неплохих легионеров, но у них нет стабильности. Смена тренера на это дополнительно повлияла. «Динамо» очень хорошо играет в атаке, но в обороне остаются серьезные проблемы», — приводит слова Силкина Legalbet.

После 27 туров РПЛ лидирует «Зенит» (51 очко), «Краснодар» (50) — второй, а «Динамо» (50) занимает третье место.

Источник: Legalbet
Сергей Силкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Обсудить
Читайте также
ИИХФ оштрафовала ФХР на миллион франков за игру вратаря Федотова в ЦСКА
Минута молчания памяти павших в борьбе с фашизмом: во сколько начнется и как пройдет
Парад Победы в Москве: точное время начала трансляции
Трагедия волшебника Нойера, дубль спасителя Мадрида Хоселу. Что случилось в матче «Реал» - «Бавария»
Муниципальный депутат района Москвы обнаружена мертвой в квартире
Парад на Красной площади: прямой эфир
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Спартак» и «Балтика» интересуются Видалем из клуба «Унион Эспаньола»

Марио Фернандес может летом завершить карьеру