Силкин: «Никто из претендентов на первое место в РПЛ не показывает чемпионской игры»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Согласен с мнением, что никто из претендентов на первое место в чемпионате не показывает по-настоящему чемпионской игры. Чемпионом должна становиться команда, которая лучше всех играет в атаке и в обороне, а у нас у всех клубов есть с той или иной частью проблемы. Причем заявленные выше проблемы у каждой из команд абсолютно разные. «Зенит» очень хорошо укомплектован, но у них есть момент переоценки собственных возможностей. «Краснодар» же имеет достаточно неплохих легионеров, но у них нет стабильности. Смена тренера на это дополнительно повлияла. «Динамо» очень хорошо играет в атаке, но в обороне остаются серьезные проблемы», — приводит слова Силкина Legalbet.

После 27 туров РПЛ лидирует «Зенит» (51 очко), «Краснодар» (50) — второй, а «Динамо» (50) занимает третье место.