Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:32

Силкин: «У меня нет мнения по поводу Станковича, в нашем чемпионате должны работать русские тренеры»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«У меня нет мнения по поводу Станковича. Потому что в нашем чемпионате должны работать русские тренеры. «Спартак» — это народная команда. Люди, которые оказываются в «Спартаке», до конца не понимают, куда они попадают. Не знаю, справился ли условный Аленичев лучше Станковича, но Деян пока справляется, команда показывает неплохой футбол», — приводит слова Силкина Legalbet.

Сербский специалист возглавил «Спартак» в мае 2024 года. После восьми туров РПЛ красно-белые занимают пятое место с 15 очками.

Источник: Legalbet
Деян Станкович
Сергей Силкин
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Клебо хочет возвращения российских лыжников на международную арену
Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на два года
Силы ПВО отражают массовую атаку БПЛА на Тверскую область
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Сегодня
Вчера
Неделя