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Сегодня, 12:47

Силкин: «Краснодар» ничего не может сделать в атаке без Кордобы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Силкин поделился мнением о возможном уходе нападающего Джона Кордобы из «Краснодара».

«Кордоба — важнейшая фигура в атаке „Краснодара“, мы же видим, что без него они ничего не могут сделать. Конечно, его уход станет потерей. Но пока сложно что-то сказать, так как мы не внутри, и не знаем, насколько он близок к уходу. Да, начало чемпионата Кордоба провалил, но сейчас он наберет форму и вновь будет забивать», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали об интересе «Зенита» к колумбийскому форварду. В текущем сезоне Кордоба провел за «Краснодар» 2 матча.

После 3-х туров РПЛ «быки» (3 очка) занимают 11-м месте в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Джон Кордоба
Сергей Силкин
ФК Краснодар
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