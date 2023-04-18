Силкин — о столетии «Динамо»: «Желаю руководству вспомнить историю клуба»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» поздравил московский клуб со столетием со дня основания.

«В столетие пожелаю руководству «Динамо» вспомнить историю клуба, и с чего вообще начинался чемпионат Советского Союза — с победы «Динамо». Давным-давно про это забыли. Хотелось бы, чтобы это вспомнили, и команда стала чемпионом», — сказал Силкин «СЭ».

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года. Московская команда является 11-кратным чемпионом СССР и шестикратным обладателем Кубка СССР по футболу. В российской истории клуба на счету динамовцев победа в национальном кубке сезона-1994/95.