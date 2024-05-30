Силкин: «Чалову никто не гарантирует сладкой жизни в Европе»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин предположил, сможет ли нападающий ЦСКА Федор Чалов заиграть в европейском клубе.

«Важно, в какую команду перейдет Чалов. Если Федор постоянно будет без мяча, он не сможет забивать. У него есть все данные для игры в европейском клубе. Чалову будет интересно попробовать себя в Европе. Никто ему там не гарантирует сладкой жизни. В Европе постоянно надо доказывать, что ты лучше, чем местные футболисты», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 26-летний Чалов может продолжить карьеру в «Марселе».

В сезоне-2023/24 футболист провел 41 матч за ЦСКА, забил 16 мячей и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.