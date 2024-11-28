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Сегодня, 14:03

Силкин — о «Динамо»: «Если так часто происходит ротация, значит, внутри команды что-то не так»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал нынешнюю форму бело-голубых.

«Мне очень не нравится у «Динамо» то, что часто меняется основной состав игроков, особенно в обороне. Появляются все новые и новые люди, а для чего это делается, я понять не могу. Стабильность — это всегда признак мастерства, а если так часто происходит ротация, значит, внутри команды что-то не так. Эта нестабильность может сказаться и сегодня в игре с «Локомотивом». Все зависит от того, как соперник использует свои моменты и воспользуется нестабильностью состава «Динамо», — сказал Силкин «СЭ».

После 16 туров «Динамо» с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Денис Сафронов

Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)

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