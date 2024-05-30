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Сегодня, 16:25

Силкин об увольнении Гончаренко из «Урала»: «Тренер — заложник результата»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал отставку Виктора Гончаренко из «Урала».

«Это сделано для того, чтобы встряхнуть ребят, потому что им грозит вылет. Вообще Гончаренко своей работой доказал, что он неплохой тренер. Они хорошо начали чемпионат, но потом что-то случилось. Тренер является заложником результата», — приводит слова Силкина «Спорт День за Днем».

«Урал» проиграл «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ. Ответная игра состоится 1 июня в Жигулевске.

Источник: Спорт День за Днем
Сергей Силкин
Футбол
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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