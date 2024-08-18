Силкин: «После поражения «Динамо» от «Зенита» не нужно выводов — будет ответная игра»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу бело-голубых над «Крыльями Советов» (1:0) в 5-м туре РПЛ.

«Сегодняшняя победа над «Крыльями» является очень важной, потому что самарцы для «Динамо» — это исторически очень неудобный соперник на протяжении долгого время. Сегодня я увидел серьезное отношение «бело-голубых» к игре, что и вылилось в забитый гол. После поражения от «Зенита» не нужно делать выводов, будет ответная игра в Москве, и она ответит на многие вопросы», — приводит слова Силкина Metaratings.ru.

«Динамо» после пяти туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые выиграли 4 матча, набрав 12 очков. Единственное поражение команда потерпела в четвертом туре от «Зенита» (0:1).