Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:16

Силкин: «Неизвестно, как сложилась бы судьба Лички, не выиграй «Динамо» у «Зенита»

Силкин прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом» в матче 3-го тура РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что Марцела Личку могли уволить из клуба, если бы московский клуб проиграл «Зениту» (3:2) в матче 3-го тура РПЛ.

«В «Оренбурге» Личке было работать гораздо проще, чем в «Динамо». «Динамо», хоть и не добивается в последние годы больших успехов, всегда на виду, там большое давление на тренера. И много «подводных течений» — я сам там работал. Неизвестно, как сложилась бы карьера Лички, не выиграй «Динамо» в Питере у «Зенита». А после победы там футболисты поняли, что все, что им говорит тренер, — не зря. Игроки же все оценивают с точки зрения результата. Есть результат — значит, мы правильно тренируемся, нет результата — обязательно найдется тот, кто скажет, что не так тренируемся. Мозг всегда найдут там, где его нет. Личка доверяет молодым игрокам? Ну это конек многих иностранных тренеров, приходящих в наши команды. Им так легче завоевать симпатии болельщиков. Те хотят, чтобы за команду играли свои воспитанники. Когда их ставят в состав и приходит результат, все кричат: «Он доверяет своим, молодец!» С другой стороны, почему тренеру «Динамо» не доверять молодым, если есть ребята неплохие? Дать им шанс обязательно нужно. Есть же тренеры, которые не дают шанса. Мы видим, что много воспитанников «Краснодара» играет в других командах. То же самое касается воспитанников «Зенита». Вот это плохо», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 5-го тура «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (13 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-neizvestno-kak-slozhilas-by-sud-ba-lichki-ne-vy-igraj-dinamo-u-zenita/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нобоа высказался о матче «Сочи» — «Ростов»