Силкин: «Неизвестно, как сложилась бы судьба Лички, не выиграй «Динамо» у «Зенита»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что Марцела Личку могли уволить из клуба, если бы московский клуб проиграл «Зениту» (3:2) в матче 3-го тура РПЛ.

«В «Оренбурге» Личке было работать гораздо проще, чем в «Динамо». «Динамо», хоть и не добивается в последние годы больших успехов, всегда на виду, там большое давление на тренера. И много «подводных течений» — я сам там работал. Неизвестно, как сложилась бы карьера Лички, не выиграй «Динамо» в Питере у «Зенита». А после победы там футболисты поняли, что все, что им говорит тренер, — не зря. Игроки же все оценивают с точки зрения результата. Есть результат — значит, мы правильно тренируемся, нет результата — обязательно найдется тот, кто скажет, что не так тренируемся. Мозг всегда найдут там, где его нет. Личка доверяет молодым игрокам? Ну это конек многих иностранных тренеров, приходящих в наши команды. Им так легче завоевать симпатии болельщиков. Те хотят, чтобы за команду играли свои воспитанники. Когда их ставят в состав и приходит результат, все кричат: «Он доверяет своим, молодец!» С другой стороны, почему тренеру «Динамо» не доверять молодым, если есть ребята неплохие? Дать им шанс обязательно нужно. Есть же тренеры, которые не дают шанса. Мы видим, что много воспитанников «Краснодара» играет в других командах. То же самое касается воспитанников «Зенита». Вот это плохо», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 5-го тура «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (13 очков).