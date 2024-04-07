Силкин — о поражении «Динамо»: «Нельзя в таких играх так ошибаться»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» поражение бело-голубых от «Спартака» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

«Обидное поражение. Нельзя в таких играх так ошибаться. Все может перемениться, а «Спартак» для «Динамо» неудобный соперник. Неважно, с каким счетом «Динамо» ведет, оно все никак не может выиграть. В этой игре любой результат был бы справедливым, кроме поражения «Динамо». Что случилось с «Динамо? Дело в том, что они 15 игр не проигрывали, а сейчас проиграли. Психология это или нет... Все взаимосвязано. Никаких шансов у «Динамо» на чемпионство нет. Для того, чтобы претендовать на чемпионство, надо очки набирать, а они две игры подряд проиграли», — сказал Силкин «СЭ».

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.