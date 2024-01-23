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Сегодня, 10:11

Силкин: «Коваленко — перспективный футболист, но в «Зените» ему не место»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал возможный переход полузащитника «Зенита» Александра Коваленко в московский клуб.

«Если Личке нужен Коваленко, значит он перейдет в «Динамо». Понятно, что Александру нужна игровая практика. Ему всего лишь 20 лет. Он молодой перспективный парень, но в «Зените» ему не место, поэтому агенты хотят найти ему новый клуб», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Коваленко находится шорт-листах «Динамо», «Спартака» и «Локомотива».

В сезоне-2023/24 футболист провел 11 матчей за «Зенит» и отдал одну результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Александр Коваленко
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