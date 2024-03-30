Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

30 марта, 01:42

Силкин: «Только время покажет, станет ли Галактионов высококлассным специалистом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал, кого считает талантливым молодым тренером в России.

«Пока не могу сказать, кто самый талантливый молодой российский тренер. Галактионов неплохо работает в «Локомотиве». Только время покажет, станет ли он высококлассным специалистом. «Пари НН» также при Михаиле Михайловиче неплохо играл», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

Михаил Галактионов работает в «Локомотиве» с ноября 2022 года. В этом сезоне красно-зеленые после 20 туров идут на 5-м месте в РПЛ, набрав 32 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-kto-samy-j-talantlivy-j-molodoj-trener-nravitsya-galaktionov/
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
0
Читайте также
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Ростова» Мохеби: «Называю Карпина мистером или папой»

Медведев: «Зенит» не сомневается в прогрессе Ренана»