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Сегодня, 03:35

Силкин: «Опытных игроков у «Динамо» действительно не хватает»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что московскому клубу не хватает опытных футболистов.

«Спорный вопрос, что в «Динамо» с уходом Смолова, завершением карьеры Паршивлюка и неясностью с контрактом Шунина будет дефицит опытных футболистов. Потому что по сути все эти игроки и не являлись основными, на поле результат делали другие люди.

Смолов в минувшем сезоне мало выходил в стартовом составе, у Паршивлюка железного места в основе тоже не было, как и у Шунина. Все-таки опытные игроки — это не только про возраст. Это те футболисты, которые ведут за собой команду, решают своими действиями исходы матчей, имеют определенный авторитет. Таких опытных игроков у «Динамо» действительно не хватает.

У бело-голубых сейчас команда находится на этапе построения, на ведущих ролях на данный момент футболисты не самые возрастные. Посмотрим, дадут ли Личке время, чтобы что-то выстроить в клубе», — цитирует Legalbet Силкина.

В сезоне-2023/24 «Динамо» с 56 очками заняло 3-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://legalbet.ru/news/silkin-dinamo-ne-hvataet-opitnih-igrokov/
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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