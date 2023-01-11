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Сегодня, 21:51

Силкин: «Тюкавину не стоит покидать «Динамо», нужно терпеть и бороться за свое место»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игровом времени нападающего Константина Тюкавина в московской команде в сезоне 2022/23.

«Тюкавин — старательный парень, воспитанник клуба, его любят болельщики. Думаю, ему не стоит никуда уходить, «Динамо» — его команда. Главное, не вешать нос, а продолжать искать моменты. Свои голы он точно забьет весной. Тюкавин здорово открывается, создает моменты для команды. Считаю, что Тюкавину нужно терпеть и бороться за свое место», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний Тюкавин сыграл 16 матчей в РПЛ за «Динамо», в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи.

Бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 17 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-tyukavinu-ne-stoit-pokidat-dinamo-nuzhno-terpet-i-borot-sya/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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