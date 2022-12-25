Силкин — о возможном переходе Языджи в «Зенит»: «Не от хорошей жизни он может перейти в команду РПЛ»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи в «Зенит».

«Я давно не видел, как играет Языджи. Не от хорошей жизни этот турецкий футболист может перейти в команду РПЛ. Те, кто его приглашает в «Динамо», наверное, за ним следили и рассчитывают на него. Если бы Языджи очень нужен был «Зениту», они бы его уже забрали», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

25-летний турецкий футболист выступал за ЦСКА на правах аренды во второй части прошлого сезона. Он провел в составе армейцев 12 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ранее в комментарии «СЭ» гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг информацию о возможном подписании Языджи.