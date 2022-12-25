Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:25

Силкин — о возможном переходе Языджи в «Зенит»: «Не от хорошей жизни он может перейти в команду РПЛ»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи в «Зенит».

«Я давно не видел, как играет Языджи. Не от хорошей жизни этот турецкий футболист может перейти в команду РПЛ. Те, кто его приглашает в «Динамо», наверное, за ним следили и рассчитывают на него. Если бы Языджи очень нужен был «Зениту», они бы его уже забрали», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

25-летний турецкий футболист выступал за ЦСКА на правах аренды во второй части прошлого сезона. Он провел в составе армейцев 12 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ранее в комментарии «СЭ» гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг информацию о возможном подписании Языджи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-ne-ot-horoshej-zhizni-yazy-dzhi-mozhet-perejti-v-komandu-rpl/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Юсуф Языджи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Валиева проиграла Акатьевой. А Туктамышева в топ-3 на чемпионате страны впервые за восемь лет
«Это чудо». Овечкин теперь уступает только великому рекорду Гретцки
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Торпедо» не планирует подписывать контракт с Дзюбой