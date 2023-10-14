Силкин: «Не стоит говорить, что «Динамо» может замахиваться на что-то серьезное в этом сезоне»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о выступлении бело-голубых в текущем сезоне.

«В «Динамо» наблюдается проблема в играх с аутсайдерами, потому что они раздают очки направо и налево. Последняя их игра с «Факелом» (0:0) тоже не получилась, могли и проиграть. Вижу ли прогресс при Личке? У команды стала возвращаться игра, атакующий футбол. Они создают моменты, но не реализуют их, значит, мастерства игрокам недостает. Команда выдала несколько хороших игр против «Зенита» и «Спартака», но пока не стоит говорить, что команда может замахиваться на что-то серьезное», — приводит слова Силкина Legalbet.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 11 матчах.