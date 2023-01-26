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Сергей Силкин: «Захаряну нужно изменить отношение к футболу»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин заявил, что полузащитник бело-голубых Арсен Захарян еще может уехать в зарубежный клуб.

«Дорога в «Челси» Захаряну не закрыта, — приводит «РБ Спорт» слова Силкина. — Почему закрыта? Мало ли кто что сказал. Просто ему там место в составе никто не гарантирует. В такие команды, «Челси», надо уходить игроком основного состава, чтобы на тебя рассчитывали».

По словам специалиста, Захарян в последних матчах за «Динамо» отвлекался на разговоры с арбитрами и соперниками.

«Он начал разговаривать с судьями, показывать свои обиды, получать необоснованные желтые карточки. То есть, вел себя так, как не должен вести игрок, который хочет чего-то добиться. Выходя на поле, ты, в первую очередь, должен показывать товар лицом. На этот товар смотрят. Захаряна взяли на заметку в «Челси». Но, как только он начал оступаться, они дали задний ход», — сказал Силкин.

В этом сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
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