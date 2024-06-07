Силкин: «У «Динамо» нет результата, нужно брать по игроку в каждую линию»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что команде нужно по игроку в каждую линию.

«В идеале «Динамо» надо брать в каждую линию по игроку. У команды результата нет, значит, надо усиливаться. Другие, видимо, сильнее. Третье место ничего не дает, да и второе тоже. Третье место не результат! Есть только одно место — первое. Все. Болельщики уже 100 лет ждут и никак дождаться не могут», — приводит слова Силкина Legalbet.

В сезоне-2023/24 «Динамо» с 56 очками финишировало на третьем месте в РПЛ. Чемпионом стал «Зенит».