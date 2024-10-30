Степашин: «Галицкий — народный герой Краснодара!»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» заявил, что характер владельца «Краснодара» Сергея Галицкого передается команде.

— Кто в этом сезоне готов навязать конкуренцию «Зениту»?

— Прежде всего «Краснодар». Хорошо, что Кордобу не отдали. Мне этот клуб симпатичен. Мы дружим с Сергеем Галицким. Это уникальный человек, который создал свою команду, построил шикарный стадион. Именно на нем надо было проводить матчи чемпионата мира, а не в Саранске! Там вообще сейчас арена простаивает. Пользуясь случаем, хочу передать Сергею привет и, самое главное, пожелать ему крепкого здоровья.

— А у Галицкого руки не опускаются? Ведь был момент, когда «Краснодар» находился в шаге от Кубка России, а в прошлом сезоне и вовсе мог стать чемпионом?

— Уверен, что не опускаются! Он невероятно сильный человек. Личность! Построил великолепный стадион, парк Галицкого. Теперь это украшение города. Он народный герой Краснодара! Да и весь футбольный мир, думаю, его уважает. И у команды — его характер!

После 13 туров «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (33 очка) лидирует в чемпионате России.

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