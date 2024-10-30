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Сегодня, 09:30

Степашин: «Сейчас на нашем трансферном рынке так взвинтили цены — ни в какие ворота не лезет!»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» объяснил, почему летом клуб не приобрел защитника.

— Почему не удалось усилить защиту?

— Были кандидаты, фамилии которых называть не буду, велись переговоры. Но сейчас на нашем трансферном рынке так взвинтили цены, что ни в какие ворота не лезет! Мы же в еврокубках не играем. Откуда такие цифры? Мы, кстати, предлагали ведущим российским клубам сесть и договориться по механизмам ценообразования. Уже нашли понимание в этом вопросе с коллегами из ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака». А вот с моими земляками пока не получается.

А что касается усиления команды, то работа ведется. Спасибо ВТБ. Проблем с финансированием нет. К тому же клуб стал неплохо сам зарабатывать. Появились прекрасные коммерческие проекты. На стадионе проводятся концерты, другие мероприятия. А сколько молодежи и детей приходит на нашу арену! — сказал Степашин «СЭ».

После 13 туров «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».

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ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин

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