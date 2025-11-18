Сегодня, 14:13
Член совета директоров, глава консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин заявил, что отставка Валерия Карпина не связана с конфликтом.
«Карпину предлагали работать и дальше. Был кредит доверия. Но он принял решение уйти. Это его личное решение», — цитирует Степашина «Интерфакс».
Он добавил, что исполняющий обязанности главного тренера Ролан Гусев будет возглавлять команду до конца года.
17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.
56-летний тренер возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с московским клубом трехлетний контракт. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
KlimA
Закизделся Степашин..
18.11.2025
инок
Дело в руководстве клуба Динамо, это они создают климат и атмосферу в команде..
18.11.2025
Александр Солодовников
Свежо предание, но верится с трудом.....
18.11.2025
Симон Вирсаладзе
Ну дык это ж признаться, что обоср... с его приглашением
18.11.2025
baruv
Предложение работать и дальше не делает чести руководству Динамо
18.11.2025
Симон Вирсаладзе
На коленях не упрашивали остаться хотя бы?
18.11.2025
Artorixus
Ну надо же, сам ушёл. Так все и поверили. Зато вспомнил, какие дифирамбы пел тот же Степашин, когда Карпин приходил в Динамо. Теперь вот и сказать то нечего, лишь отмазка, мол, сам ушёл. Ха-ха, три раза.
18.11.2025
igorlvov
УУУУУУУУУУ Ребята я бы этому Степашину рожу просто разорвал!!!!!!! ТВАРЬ КОНЧЕННАЯ!!!!!!! Страной с алкашом рулил как попало! Теперь РЫЛО в Динамо! ДА ПОШЕЛ ТЫ НА ХХХХХХХХХ скотина! :(((((((((((( Я ребята знаю что это за человек! Там пломбы ставить не куда!!! Порядочности там НИКОГДА НЕ БЫЛО! :((((((..........дуриком прикиниться как всегда ......я не я и жопа не моя!!!!!! А я считаю таких как Степашин надо убивать! Реально ногами в живот! :(((((((((
18.11.2025