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Сегодня, 09:15

Степашин о трансферах «Динамо»: «У Маухуба просматриваются перспективы»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Член совет директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» оценил трансферы московского клуба.

— Не считаете, что «Динамо» довольно скромно сработало на трансферном рынке?

— Ну смотрите. А что, разве Лунев — не усиление?

— Тут стопроцентное попадание. А Артур, за которого заплатили немалые пять миллионов?

— Считаю, бразилец еще заиграет. Надо немного подождать. Кстати, с удовольствием прочитал его интервью в «СЭ». Хорошо говорит, надеюсь, так же уверенно будет проявлять себя на поле. Что касается паренька из Марокко (нападающий Маухуб. — Прим. «СЭ»), то у него просматриваются перспективы. Хет-трик в матче на Кубок с «Крыльями». Конечно, нам нужен был второй форвард после ухода Феди Смолова, — сказал Степашин «СЭ».

После 13 туров «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
Эль-Мехди Маухуб

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