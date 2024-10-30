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Сегодня, 10:15

Степашин о Тюкавине: «Если Костя куда-то и уйдет, то только в большой европейский клуб»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» заявил, что для него было принципиально, чтобы нападающий Константин Тюкавин не перешел в «Зенит»

— А вы были уверены, что Тюкавин летом не окажется в «Зените»?

— Скрывать не буду — борьба была. Но здесь надо отдать должное и самому Косте. Он родом из Архангельской области, где исстари живут совершенно особенные люди, которые знают себе цену. Их тряпочкой не заманишь — это архангельские парни! Там же никогда не было крепостного права. Хотя подходы к нему были очень серьезные. Я лично несколько раз встречался с отцом Тюкавина, беседовали и с его агентом. Вот Костя и остался. А если куда-то и уйдет, то только в большой европейский клуб.

— Для вас было принципиально, чтобы он не ушел в «Зенит»?

— Конечно! А то так можно всех распродать... К тому же Костя — наш воспитанник, настоящий динамовец! Да и парень симпатичный. Женился. Дочурка появилась. Словом, все в порядке. (Улыбается.)

В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

После 13 туров «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».

Константин Тюкавин
Футбол
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ФК Зенит
Сергей Степашин

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