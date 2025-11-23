Степашин: «Карпин ушел сам. Это не Кудашов в хоккейном «Динамо»

Член совета директоров и глава консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал изменения в тренерском штабе бело-голубых и информацию о кандидатах на пост главного тренера. — Правда, что хотите назначить Черчесова в «Динамо»? — Зачем? У нас есть Ролан Гусев. — Гусев остается в «Динамо»? — Четыре победы и мы все станем сильнее. — Карпин сам ушел? — Карпин ушел сам, честно. Это не Кудашов в хоккейном «Динамо». В 16-м туре РПЛ «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0. Это первая игра команды после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера. Ролан Гусев является исполняющим обязанности главного тренера «Динамо». Хоккейное «Динамо» 17 ноября объявило об отставке Алексея Кудашова, который возглавлял команду с 2021 года.

Serg D Сам, как же! Скорее всего дело было так: "Одну минутку, я вам еще не дал своего согласия. ... Простите, это не тот пистолет, пули которого разрываются в голове на части.!" 23.11.2025

MegaSmalex Почуму Степашин сам не может уйти? Давайте ему поможем! 23.11.2025

100%_Инсайды_ .Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти) 23.11.2025

Иван сколько лет этот щекастытй бегает с места на место уже? еще при алкаше Ельцине был 23.11.2025