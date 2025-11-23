Видео
Сегодня, 19:45

Степашин: «Карпин ушел сам. Это не Кудашов в хоккейном «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент

Член совета директоров и глава консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал изменения в тренерском штабе бело-голубых и информацию о кандидатах на пост главного тренера.

— Правда, что хотите назначить Черчесова в «Динамо»?

— Зачем? У нас есть Ролан Гусев.

— Гусев остается в «Динамо»?

— Четыре победы и мы все станем сильнее.

— Карпин сам ушел?

— Карпин ушел сам, честно. Это не Кудашов в хоккейном «Динамо».

В 16-м туре РПЛ «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0. Это первая игра команды после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера. Ролан Гусев является исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».

Хоккейное «Динамо» 17 ноября объявило об отставке Алексея Кудашова, который возглавлял команду с 2021 года.

5

  • Serg D

    Сам, как же! Скорее всего дело было так: "Одну минутку, я вам еще не дал своего согласия. ... Простите, это не тот пистолет, пули которого разрываются в голове на части.!"

    23.11.2025

  • MegaSmalex

    Почуму Степашин сам не может уйти? Давайте ему поможем!

    23.11.2025

  • 100%_Инсайды_

    23.11.2025

  • Иван

    сколько лет этот щекастытй бегает с места на место уже? еще при алкаше Ельцине был

    23.11.2025

  • fell62

    Когда тебя посадят за воровство ?

    23.11.2025

    ФК Динамо (Москва)
    Сергей Степашин
