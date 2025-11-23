Степашин: «Карпин ушел сам. Это не Кудашов в хоккейном «Динамо»

Сегодня, 19:45
Член совета директоров и глава консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал изменения в тренерском штабе бело-голубых и информацию о кандидатах на пост главного тренера.
— Правда, что хотите назначить Черчесова в «Динамо»?
— Зачем? У нас есть Ролан Гусев.
— Гусев остается в «Динамо»?
— Четыре победы и мы все станем сильнее.
— Карпин сам ушел?
— Карпин ушел сам, честно. Это не Кудашов в хоккейном «Динамо».
В 16-м туре РПЛ «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0. Это первая игра команды после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера. Ролан Гусев является исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».
Хоккейное «Динамо» 17 ноября объявило об отставке Алексея Кудашова, который возглавлял команду с 2021 года.
Serg D
Сам, как же! Скорее всего дело было так: "Одну минутку, я вам еще не дал своего согласия. ... Простите, это не тот пистолет, пули которого разрываются в голове на части.!"
23.11.2025
MegaSmalex
Почуму Степашин сам не может уйти? Давайте ему поможем!
23.11.2025
100%_Инсайды_
23.11.2025
Иван
сколько лет этот щекастытй бегает с места на место уже? еще при алкаше Ельцине был
23.11.2025
fell62
Когда тебя посадят за воровство ?
23.11.2025