Степашин: «Батраков напоминает мне Банишевского»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

— Как вам Батраков, о котором говорят как о большом таланте?

— Только не перехвалите! Мы ведь и Кокориным восхищались... Но они, мне кажется, разные по характеру, по подходу к футболу. Знаете, кого мне напоминает Батраков? Анатолия Банишевского из «Нефтчи» и сборной СССР. Забивал головой бразильцам на «Маракане»!

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 17 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.

После 13 туров «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (33 очка) лидирует в чемпионате России.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».