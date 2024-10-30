Степашин: «Батраков напоминает мне Банишевского»

Сегодня, 11:45
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
— Как вам Батраков, о котором говорят как о большом таланте?
— Только не перехвалите! Мы ведь и Кокориным восхищались... Но они, мне кажется, разные по характеру, по подходу к футболу. Знаете, кого мне напоминает Батраков? Анатолия Банишевского из «Нефтчи» и сборной СССР. Забивал головой бразильцам на «Маракане»!
В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 17 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.
После 13 туров «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (33 очка) лидирует в чемпионате России.