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Сегодня, 11:15

Степашин о Соболеве: «У «Динамо» все нормально с нападением. Да и характер у него непростой»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» объяснил, почему бело-голубые не пытались подписать нападающего Александра Соболева.

— Когда переговоры между «Зенитом» и «Спартаком» по Соболеву зашли в тупик, у руководства «Динамо» не было желания сделать ему предложение?

— А зачем? У нас с нападением сейчас все нормально. Да и характер у Соболева непростой.

27-летний нападающий перешел в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. Он провел за сине-бело-голубых девять матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

После 13 туров «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин

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