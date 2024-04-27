Степашин: «Перед Личкой поставлена конкретная задача: быть в тройке или Кубок»

Член советов директоров «Динамо» Сергей Степашин ответил на вопрос «СЭ» о задаче команды на оставшуюся часть сезона.

«Перед Личкой поставлена конкретная задача: быть в тройке или Кубок. Вот от этих результатов и отталкиваемся дальше. Сегодня коллектив «Динамо» — единая команда, где нет разделений по национальному признаку. Футболисты с уважением относятся к тренеру и прекрасно находят общий язык. Тем более, что нет языкового барьера», — сказал Степашин «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.

В матче 26-го тура команда Марцела Лички на своем поле сыграет с петербуржцами. Встреча состоится 28 апреля. Начало — в 19.15 мск.