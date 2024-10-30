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Сегодня, 10:00

Степашин: «Дословно сказал отчиму Кокорина: «Парня вы испортите»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.
Фото Эдуард Корниенко, Известия
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» сравнил бывших нападающих команды Александра Кокорина и Федора Смолова.

— Вы считаете, что дуэт Кокорин — Смолов мог стать чуть ли не сильнейшим в России?

— Все могло быть. Кокорин теперь играет на Кипре. Жаль. Потерял сам себя и влип в ту историю...

— У Кокорина и Смолова совсем разные характеры?

— Скорее воспитание разное. Помню, когда Кокорин стал заниматься баловством... Его же «Анжи» перекупил, взвинтил ему зарплату. Я с отчимом Александра тогда долго разговаривал. Посмотрел в его глаза... И я дословно ему сказал: «Парня вы испортите». К счастью, когда я беседовал с отцом Тюкавина, я увидел другие глаза. Глаза динамовца, спортсмена!

После 13 туров «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».

Александр Кокорин
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин

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