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Степашин: «Если бы «Динамо» было замешано в тех делах, о которых говорит Федорищев, мы были бы на первом месте в РПЛ»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе никак не связаны с московским клубом.

— Можете гарантировать, что «Динамо» не замешано в тех делах, о которых говорит Федорищев?

— Если бы были замешаны, были бы на первом месте. О том, что у нас есть проблемы с агентами и с судейством, я говорил публично все время.

— Как вы относитесь к агентам в футболе?

— Как по мне, они не нужны. Мне говорят, что нужны. Я вырос в Советском Союзе. Помню Ленинградский «Зенит», «Динамо» Киев, «Спартак» тот, сейчас неплохо играющий. Обходились же без них. Когда 10 процентов, а то и больше соскребают. Знаю цифры, ребятки получают несколько миллионов, в том числе долларов. За что? Они вырастили футболистов? Это называется мошенническом, с моей точки зрения. Нужно принимать закон про так называемых агентов. Прямого нет.

— Как их уничтожить как класс?

— Уничтожать не надо. Надо просто регулировать эти вещи.

— Как Динамо работает с агентами?

— Мучаемся. Господин Андреев для меня была большая проблема. Особенно, когда они пытались пригласить Костю Тюкавина.

— С Захаряном не было проблем?

— Захаряну не надо было так рано уходить. 18-19 лет, парень не созрел еще. Совсем другой футбол, другая физика.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 миллионов рублей людям, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе. Также, по словам губернатора, в этой схеме задействованы 10 клубов РПЛ.

Губернатор подал заявления в правоохранительные органы по факту коррупции в судейском корпусе российского футбола и работы агентских групп.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Федорищев
Сергей Степашин
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