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Сегодня, 10:30

Степашин: «Тюкавин сильнее Сафонова. Он достоин предложения от клуба уровня «ПСЖ»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, готов ли нападающий Константин Тюкавин к переходу в серьезный европейский клуб.

— Вы же в августе заметили, что отступные в контракте Тюкавина для иностранных клубов — 20 миллионов. Такую сумму заплатил за Сафонова «ПСЖ». То есть за Костей, по-вашему, должен прийти клуб такого же статуса?

— А разве Тюкавин хуже Сафонова? Он достоин такого же предложения. Сафонов — неплохой вратарь, но ему еще надо в «ПСЖ» выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Нет, Костю я в целом поставлю повыше. Его сейчас, правда, некоторые критикуют: мол, стал меньше забивать.

— Так Тюкавин уже созрел для переезда в Европу или пока рановато?

— Если и уезжать, то только в очень серьезный клуб. Кто-то сватает его в Испанию, но мне кажется, ему больше подходит бундеслига.

В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

После 13 туров «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».

Константин Тюкавин
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин

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