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Сегодня, 12:00

Сергей Степашин: «Зенит» с таким составом вышел бы из группы Лиги чемпионов»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» объяснил, почему бразильским футболистам «Зенита» порой не хватает мотивации.

— «Зенит» — бессменный чемпион страны. Но как относитесь к тому, что питерский клуб делает ставку на южноамериканцев?

— Руководство клуба выбрало такой вектор развития, такую стратегию. Это его право. На «Зенит» ходит больше всего болельщиков. Значит, людям нравится. С одной стороны, бразильцы украшают российский футбол, на их игру приятно смотреть, они подтягивают наших футболистов. А с другой — возникают вопросы: надо ли тратить такие серьезные суммы на трансферы, если мы не играем в еврокубках? Хотя если быть до конца объективным, то в «Динамо» в последнее время тоже хватает футболистов из Латинской Америки.

— Вам не кажется, что мотивация у тех же Вендела и Клаудиньо притупилась? И это дает шанс конкурентам?

— Так оно и есть. Бразильцы же все в России выиграли. Да, получают хорошие деньги, им нравится. Но Лиги чемпионов-то у нас нет. А если бы была, то «Зенит» с таким составом точно вышел бы из группы, добрался бы, наверное, даже до четвертьфинала. С другой стороны, не все южноамериканцы рвутся из РПЛ в Европу. Малком же отправился в ОАЭ? Просто заработать. И, кстати, никто из зенитовских бразильцев за свою сборную не выступает. А вот в «Динамо» есть игроки сборных Мексики, Уругвая, Колумбии, Парагвая.

После 13 туров «Зенит» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».

Футбол
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РПЛ
ФК Зенит
Сергей Степашин

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