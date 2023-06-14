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Тренер «Ахмата» Ташуев: «Провели отличный сезон. Мы играем в тот футбол, который нравится мне»

Константин Белов
Корреспондент
Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги выступления клуба в сезоне-2022/23.

«Конечно, провели отличный сезон, я им очень доволен. Да, набрали рекордное количество очков, но мы играем в тот футбол, который нравится мне, болельщикам и руководству. Только потом мы считаем очки. Все довольны, что получился такой сезон, могло сложиться все по-другому. Это футбол, разное бывает. Нужно спокойно идти к цели, я уже вырос, чтобы демонстрировать яркие эмоции на публике», — сказал Ташуев «СЭ».

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Клуб по итогам сезона занял пятое место в чемпионате России и набрал 50 очков, что является рекордом клуба.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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