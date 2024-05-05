Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:00

Ташуев — о чемпионской гонке РПЛ: «Сезон будет держать в напряжении до конца»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев оценил чемпионскую гонку в текущем сезоне чемпионата России.

«Для «Краснодара» идет борьба за место под солнцем. Это поражение рассматривают негативно, но если сравнить с прошлогодним местом, то это не так. Команда сражается. 

А с чемпионством пока не ясно. «Зенит» играет с «Факелом», которому некуда отступать. Тем более поле сложноватое в Воронеже: оно медленное, а значит, «Зениту» будет труднее вскрывать оборону. Очки у «Краснодара» и «Зенита» сейчас равные. Все еще впереди: у одних три тура, у других — четыре. Сезон будет держать в напряжении до конца. Еще все может развернуться в другую сторону», — цитирует Ташуева Sport24.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 26 матчах. При этом команда Сергея Семака имеет 1 матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Ташуев
1
0
Читайте также
Вратарь Сергей Мурашов рассказал о будущих планах и любви к чтению
Главная пасхальная служба в храме Христа Спасителя в Москве пройдет 4 мая
СМИ сообщили об отправке Францией на Украину отрядов Иностранного легиона
Оскорбляет Карпина и Галицкого, ненавидит Черчесова, шутит про кляч, «Жигули» и рататуй. Как Зарема Салихова превратилась в главного критика нашего футбола
ВС России взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Популярное видео
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Морено — после поражения от «Динамо»: «Все уже считают, что «Сочи» вылетел»