Ташуев — о чемпионской гонке РПЛ: «Сезон будет держать в напряжении до конца»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев оценил чемпионскую гонку в текущем сезоне чемпионата России.

«Для «Краснодара» идет борьба за место под солнцем. Это поражение рассматривают негативно, но если сравнить с прошлогодним местом, то это не так. Команда сражается.

А с чемпионством пока не ясно. «Зенит» играет с «Факелом», которому некуда отступать. Тем более поле сложноватое в Воронеже: оно медленное, а значит, «Зениту» будет труднее вскрывать оборону. Очки у «Краснодара» и «Зенита» сейчас равные. Все еще впереди: у одних три тура, у других — четыре. Сезон будет держать в напряжении до конца. Еще все может развернуться в другую сторону», — цитирует Ташуева Sport24.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 26 матчах. При этом команда Сергея Семака имеет 1 матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).