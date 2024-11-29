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Ташуев о коррупционном скандале: «Заходить к губернатору и просить деньги — это что-то новое»

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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о коррупционном скандале в российском футболе.

«Здесь только вопрос: а что это было? Как это? Официально приходить, просить деньги на что. Забавная какая-то ситуация. Что-то новое вообще. Заходить к губернатору с таким вопросом, я не знаю. Надо быть погруженным в тему, поэтому не могу ни анализировать, ни высказывать мнение. Это очень далеко от меня. Последствия? Как в семье, любая возня, грязное белье, выносимое наружу, это однозначно не очень хорошо. Но опять же, нужно быть внутри проблемы, в частности, внутри футбольного клуба «Крылья Советов». Но это будет обсуждаться не только в России, но и везде», — сказал Ташуев «РБ Спорт».

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Ташуев
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