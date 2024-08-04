Ташуев — о Глушенкове: «Если игрок такого уровня не вызывается в сборную, то это нонсенс»

Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном вызове полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в сборную России.

«Я не знаю, что за конфликт у Карпина с Глушенковым. Если этот конфликт так ярко не появился в прессе, значит, там ничего особенного не было. Сборная — это не частная команда, а государственная. Здесь личные амбиции должны уходить на второй план. Если игрок такого уровня не вызывается в сборную, то это нонсенс. Им надо найти компромисс. Это делается элементарно. Если представить, что мы начнем играть в официальных матчах, то у нас будет такая атакующая группа: Головин, Миранчук, Глушенков, Тюкавин. Это шикарная атакующая группа. Мы должны радовать болельщиков, а не себя», — сказал Ташуев «СЭ».

25-летний футболист возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ с шестью голами после трех матчей.